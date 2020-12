Klopp, futuro CT della Germania: c’è già la data

Tanti dubbi sulla Germania di Joachim Löw, pochi, invece, su chi potrebbe essere il suo futuro sostituto nei prossimi anni. Secondo Sport Bild, infatti, il percorso del prossimo ct sembra essere ormai deciso.

Dopo aver ottenuto la fiducia dalla Federcalcio tedesca (DFB), Löw condurrà la formazione Nazionale ai prossimi Europei del 2021, inizialmente previsti per quest’anno e poi rinviati a causa dell’emergenza pandemica. Successivamente, dovrebbe essere al comando della squadra anche per il Mondiale in Qatar del 2022 ma dopo il suo percorso terminerà.

Al suo posto, sembra prendere sempre più quota il nome di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool e nome tanto stimato dall’ambiente tedesco. L’intenzione della DFB è quella di avere il manager dei Reds alla guida della Germania per l’Europeo del 2024, esattamente quando è prevista la conclusione del suo attuale contratto con il club inglese.