Klopp futuro ct della Germania? “Ho già un lavoro e tante sfide ogni mattina dopo che mi alzo…”

Jurgen Klopp dice no e ringrazia, almeno per ora. Niente futuro da ct della Germania per l’attuale tecnico del Liverpool che dopo il k.o. della Nazionale tedesca contro la Spagna per 6-0 era stato accostato alla panchina al posto di Low.

Come riporta Goal, il tecnico Reds si è detto già piuttosto impegnato con il club e non pare avere alcuna intenzione, in questo momento, di impegnarsi in nuove sfide.

Klopp dice no alla Germania

“Io ct della Germania? Ora no, in futuro… forse”, ha esordito Klopp non chiudendo le porte al ruolo da ct. Ma poi aggiungendo: “Non ho tempo adesso e se qualcuno non se ne fosse accorto, attualmente ho un lavoro che è anche abbastanza stressante. Sono responsabile di tante cose qui e non ho bisogno di cercare altre sfide fuori dal Liverpoo. E anche se il tempo è brutto mi piace qui. Ho già abbastanza sfide ogni mattina dopo che mi alzo“, ha concluso a modo suo il tecnico tedesco.