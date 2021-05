Klopp ‘gufa’ i suoi: “Se uno o due calciatori uscissero prima dall’Europeo…”

Il tecnico del Liverpool e i giocatori impegnati al prossimo Europeo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crystal Palace, il tecmico del LiverpoolJurgen Klopp è stato interpellato anche sulla minaccia infortuni rappresentata dal prossimo Europeo per i suoi giocatori. Dopo aver convinto e, siamo sicuri, anche "combattuto" con Virgil Van Dijk per averlo a disposizione tutta l'estate per recuperare pienamente dall'infortunio che gli ha impedito di esserci questa stagione, il manager tedesco ha ammesso con la sua solità disarmante serenità e sincerità che, in un certo senso, preferirebbe vedere i suoi calciatori uscire il prima possibile da Euro 2020.