Klopp: “Nations League competizione più ridicola nel calcio”

Il tecnico del Liverpool contro la competizione per Nazionali

A Jurgen Klopp la Nations League proprio non piace e non fa nulla per nasconderlo. Il tecnico del Liverpool ha espresso a margine della conferenza stampa in vista del match odierno in FA Cup contro il Chelsea tutto il suo disappunto per la manifestazione per Nazionali che non fa altro che aggiungere impegni sulle gambe dei calciatori.