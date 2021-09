Klose dopo i problemi di trombosi: “Tutto risolto, ora voglio allenare”

L'ex giocatore è pronto per mettersi in gioco come mister dopo aver risolto i problemi di salute

Redazione ITASportPress

Miroslav Klose è pronto a mettersi in gioco come allenatore. Dopo lo stop dei mesi scorsi a causa dei problemi di salute che lo avevano obbligato alle dovute cure, l'ex stella della Lazio vuole rimettersi a lavoro.

Nei mesi precedenti, Klose avrebbe dovuto guidare il Fortuna Dusseldorf in Zweite Bundesliga dopo aver detto addio al Bayern Monaco ma si era dovuto arrendere al parere dei medici a seguito di alcune trombosi che ne avevano colpito le gambe. Parlando a Kicker, l'ex centravanti della Germania ha reso noto di stare meglio e di aver risolto tutto: "Ora è tutto a posto, non sento più niente e da un mese e mezzo sono in grado di fare tutto: calcio, tennis, corsa. I medici mi hanno dato il via libera", ha detto Klose che già si sente pronto ad allenare: "Da giocatore sono salito gradino dopo gradino, dal basso verso l'alto ed è così che voglio approcciarmi come allenatore".