Kluivert ammette: “Inviterei a cena Cristiano Ronaldo e Ronaldinho”

La compagnia è importante. Ce ne si accorge a maggior ragione in momenti come questo, dove i contatti sono davvero limitati alla sfera virtuale. Se ci fosse la possibilità di organizzare una cena, invitando cinque personalità popolari, quali sarebbero le scelte? Justin Kluivert ha provato a rispondere a questa domanda ai microfoni del canale ufficiale della Roma, scegliendo tra i cinque nomi ben due colleghi: “Ho sempre voglia di imparare cose nuove, soprattutto per migliorare il mio gioco. Quindi cosa sarebbe meglio di sfruttare questa cena per invitare uno dei giocatori più forti di sempre? Giochiamo in un ruolo simile, lui ha moltissima esperienza e ha fatto qualsiasi cosa su un campo da calcio. Avere Cristiano Ronaldo come ospite sarebbe un’ottima opportunità per conoscere il suo punto di vista e imparare cose nuove. Come si allena, come mangia, come si prepara mentalmente. Mi piacerebbe invitare Ronaldinho per gli stessi motivi, è stato un giocatore incredibile, potrei imparare moltissimo da lui e dal modo in cui lui intendeva il calcio. Ha anche giocato in un periodo in cui moltissimi top player calcavano i terreni di gioco, quindi potrei imparare molto su cosa volesse dire affrontare giocatori così importanti. Aveva inoltre quell’eleganza e quella gioia quando giocava a calcio…”.