Koeman: “Allenare il Barcellona un sogno ma non guiderò più un altro club”

La decisione del mister olandese

Nel corso di un'intervista a Sport, rilasciata in occasione del 30esimo anniversario della conquista della Coppa dei Campioni del 1992 nella quale fu decisivo col suo gol contro la Sampdoria, Ronald Koeman ex allenatore del Barcellona ha parlato di alcune tematiche legate al suo passato nel club sia come giocatore che come allenatore.