Koeman e quel riscaldamento guardando Maradona: “Mi dimenticai di fare gli esercizi. Rimasi incantato da lui”

C’è spazio anche per un ricordo di Diego Armando Maradona nella conferenza stampa di Ronald Koeman, mister del Barcellona. Il tecnico, parlando in vista del prossimo impegno dei suoi, ha voluto raccontare un particolare attimo vissuto “col Pibe de Oro” ai tempi in cui giocava al Siviglia.

L’aneddoto di Koeman

“Il modo migliore per rendere omaggio alla sua memoria è dimostrare un buon gioco in campo”, ha detto il tecnico parlando della sfida dei blaugrana in Liga come riporta AS. Poi, spazio al ricordo: “Ho giocato contro Maradona quando era al Siviglia. Ho passato più tempo a guardarlo mentre si riscaldava che ad esercitarmi, ero incantato”. E infine un pensiero sul giocatori argentini e l’impatto che la scomparsa di Maradona può avere su di loro: “Credo che sicuramente siano tristi ma devono rispondere sul campo e mostrare le loro qualità in campo. Sarebbe il modo migliore per omaggiarlo”.