Koeman, ritorno al passato: Van Dijk lo vorrebbe alla guida dell’Olanda

Il difensore sarebbe felice di lavorare ancora con l'ex CT

Redazione ITASportPress

Ronald Koeman sarebbe il benvenuto come commissario tecnico dell'Olanda dopo il Mondiale in Qatar. Dopo la burrascosa separazione dal Barcellona, il mister sogna di tornare a guidare la Nazionale Oranje che aveva lasciato proprio per diventare allenatore del club catalano.

L'idea non dispiacerebbe neppure ai calciatori ed in particolare al difensore Virgil van Dijk che ha dichiarato a RTL di aver vissuto ottimi momenti sotto la sua guida tecnica. "Penso che Ronald si sia divertito moltissimo con la Nazionale. Se pensiamo a chi verrà dopo Louis van Gaal, allora sicuramente è un ottimo candidato ed è in cima alla lista".

E ancora: "Koeman ha significato molto nella mia carriera. Ho lavorato molto bene con lui. Se fosse così di nuovo in futuro, sarei felice anche se non ho alcuna influenza su queste decisioni. Ora dobbiamo rimanere concentrati sulla preparazione per la Coppa del Mondo", le parole di Van Dijk riportate da Voetbal International.