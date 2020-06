Kompany: giocatore, allenatore e ora… azionista dell’Anderlecht

Una vera e propria rivoluzione in casa Anderlecht con Vincent Kompany assoluto protagonista. Nella giornata di giovedì scorso, il club belga ha annunciato le dimissioni del proprietario Marc Coucke, il cui posto è stato preso da Wouter Vandenhaute. Ma tra le tante novità anche quella relativa all’ex calciatore del Manchester City.

Infatti, dopo aver rivestito i panni di allenatore-giocatore, adesso Kompany si inventerà anche come… azionista. Il centrale ex City, infatti, come riporta DH metterà di tasca propria 3 milioni di euro per aiutare la società, la stessa cifra versata dal nuovo presidente. Un bel gesto da parte del classe 1986 che dimostra grande affetto per la sua società e grandi doti di “duttilità” non solo in campo…