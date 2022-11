Koopmeiners entusiasta: “Mondiale sogno da bambino. Sull’Atalanta…”

Parla il centrocampista olandese tra club e Nazionale.

Redazione ITASportPress

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e dell'Olanda, è sttao votato dai tifosi della Dea come miglior giocatore dei mesi di agosto e settembre. Dai canali ufficiali del club, ed in particolare dal canale youtube, è possibile sentire le parole dell’olandese tra club e Nazionale in vista del Mondiale in Qatar.

Sul premio di MVP, vinto per due mesi di fila, il centrocampista della Dea ha detto: "Sono molto contento per il premio. La cosa più importante per me è il contributo che posso portare alla squadra. Il fatto che i tifosi lo riconoscano rende tutto ancora più bello".

Non manca nelle parole di Koopemeiners un pensiero a Qatar 2022 ormai alle porte: Il Mondiale? Poterlo giocare per me è un sogno che si avvera, è fantastico. Giocare per la Nazionale è qualcosa di fantastico, ma andare ai Mondiali è un sogno che avevo da bambino. Sarà meraviglioso", le sue parole nell'intervista.