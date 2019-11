Kosovo, accoglienza speciale all’Inghilterra: “Ci avete salvato dal genocidio”

Cori, striscioni e ringraziamenti. Ma non per la propria Nazionale. In Kosovo-Inghilterra, i destinatari di tante attenzioni sono stati proprio gli ospiti. I calciatori inglesi sono stati travolti dall’affetto dei tifosi kosovari che hanno voluto mostrare la loro riconoscenza per quanto accaduto nell’ultimo ventennio nella penisola balcanica. La storia del Kosovo è stata travagliata, con la difficile autonomia strappata dalla Serbia al prezzo di diversi spargimenti di sangue. Tra le truppe della NATO presenti per risolvere la crisi sorta al momento della formazione dello stato kosovaro vi erano diversi soldati inglesi. E i balcanici non hanno dimenticato questo aiuto. L’intero stadio ha tributato il proprio ringraziamento esponendo la bandiera inglese e diversi striscioni. Uno spettacolo unico.