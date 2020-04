Koulibaly cuore d’oro: soldi e prodotti sanitari in Senegal

Kalidou Koulibaly si è sempre distinto in campo e fuori. Il difensore del Napoli, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato protagonista di un grande gesto di solidarietà nei confronti del proprio Paese, il Senegal.

In questo momento di emergenza per il coronavirus, Koulibaly si è sentito in dovere di dare il proprio aiuto e si è mosso per mandare soldi e prodotti sanitari in Senegal. Insieme a lui, anche il connazionale Keita, ex attaccante anche di Inter e Lazio, oggi al Monaco. Già negli scorsi giorni il difensore aveva messo all’asta la maglia indossata contro il Liverpool in Champions League per aiutare chiese, parrocchie e aveva donato ad una donna napoletana che stava per partorire partoriente 20mila euro per badare a suo figlio.