Kovac apre all’Italia: “Ho di nuovo la tensione giusta per allenare. E in estate…”

Niko Kovac pronto a tornare alla guida di una squadra. L’ex allenatore del Bayern Monaco è stato intervistato dalla televisione austriaca Servus TV e ha ammesso la volontà di tornare a guidare un club.

PRONTO – “Mi aspetto che ci sia qualcosa di nuovo in estate, mi sto preparando per questo”, ha detto il 48enne nominando i campionati in Spagna, Inghilterra e Italia ma senza dimenticare anche la Bundesliga definita “sempre interessante”. Kovac, dopo l’esperienza al Bayern Monaco si era preso del tempo prima di accettare una nuova proposta, ma adesso si sente pronto: “Sono felice di ogni cosa fatta in precedenza in Baviera. Sono un tecnico migliore adesso e ora sento che ho di nuovo la tensione giusta per tornare ad allenare”.