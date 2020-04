Kragl sicuro: “Il Salisburgo potrebbe acquistare Cristiano Ronaldo se lo volesse…”

Nel corso della sua lunga intervista a Goal e Spox, Oliver Kragl, esterno offensivo del Benevento, ha parlato anche della potenza economica di Red Bull attualmente proprietaria di diversi club di calcio in Europa tra cui i più noti Salisburgo e Lipsia.

Il classe 1990 ha affermato che se solo lo desiderasse, la Red Bull potrebbe permettersi senza problemi l’acquisto addirittura di… Cristiano Ronaldo: “Il Salisburgo ha costretto i campioni d’Europa in carica del Liverpool a soffrire ad Anfield e ha pareggiato a Napoli. La Red Bull, probabilmente, comprerebbe Ronaldo anche domani se lo volesse. Penso che il Salisburgo farebbe molto bene nella Bundelsiga tedesca”.

MANE’ – Ma nei racconti di Kragl anche un aneddoto legato ad un altro campione del calcio europeo, l’attaccante ora al Liverpool, Sadio Mané in passato proprio giocatore del Salisburgo: “L’ho affrontato in diverse circostanze, una volta mi ha brutalmente distrutto. Ricordo che il Salisburgo ci sconfisse per 5-0, nelle altre partite andò un po’ meglio. Già all’epoca si capiva che Mané sarebbe diventato un grande campione: è veloce ed ha una tecnica eccellente, non per niente è idolatrato dai tifosi del Liverpool“.