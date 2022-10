Kroos ammette dopo Real-Shakhtar: “Ancelotti arrabbiato. Potevamo vincere 7-1…”

Parla il centrocampista madrileno dopo la vittoria in Champions League.

Redazione ITASportPress

Una vittoria è sempre una vittoria, eppure l'ultima del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato dell'amaro in bocca e qualche "critica". La conferma arriva dalle parole di Toni Kroos, centrocampista Blancos, che dopo il 2-1 in Champions League ha ammesso come anche mister Ancelotti si sia arrabbiato per la scarsa vena realizzativa avuta dai suoi nonostante le diverse occasioni avute per incrementeare il punteggio.

Il tedesco, come ripreso da AS, ha parlato del successo e anche di cosa il mister di Reggiolo abbia detto alla squadra dopo la vittoria: "Ci sono giorni in cui la palla non vuole entrare, abbiamo giocato abbastanza per vincere anche 7-1 o giù di lì", ha detto Kroos. "Ad ogni modo alla fine abbia ottenuto la vittoria e i tre punti e una vittoria meritata".

E ancora: "Abbiamo fatto tutto bene anche nel primo tempo e dovevamo segnare più gol. Ancelotti si è arrabbiato dopo il gol dello Shakhtar. Cosa ha detto? Che dovevamo continuare a giocare come all'inizio perché il punteggio di 2-1 vedeva un solo gol di differenza. Penso sia difficile credere che abbiamo vinto solo 2-1 ma ci sono giorni in cui la palla non vuole entrare. In futuro magari entrerà".

Sul proseguimento del girone: "Abbiamo vinto tre gare su tre e abbiamo nove punti. Vogliamo fare bene anche la prossima per conquistare subito l'accesso alla fas esuccessiva. Questo è quello che vogliamo".