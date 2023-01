Kroos, compleanno speciale: torta a tema sport ma… non è il calcio

Toni Kroos ha festeggiato nelle scorse ore il suo 33esimo compleanno . Il centrocampista tedesco del Real Madrid , che deve ancora decidere il suo futuro, ed in particolare se proseguire con la camiseta blanca, cambiare squadra o ritirarsi, ha optato per una serata sempre a tema sport, almeno per quanto riguarda la torta ...

Spicca, però, come l'argomento scelto non sia stato il calcio, bensì il basket ed un particolare riferimento alla NBA. Kroos ha pubblicato su Instagram una sua foto con la torta di compleanno che è stata, in un certo senso, un omaggio ad un big della palla a spicchi: Luka Doncic. Ebbene sì, perché la cake preparata non solo vede la decorazione con la maglia 77 dei Dallas ma anche la recente storica prestazione dello sloveno che è stato capace di una tripla doppia con punti, rimbalzi e assist.