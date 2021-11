Kroos è convinto: “Pallone d’Oro a Messi immeritato. Doveva vincere…”

Il commento del centrocampista tedesco del Real Madrid

Toni Kroos non è assolutamente soddisfatto di come sia andata la premiazione del Pallone d'Oro 2021, con l'ambito trofeo vinto da Lionel Messi per la settima volta in carriera. Il campione tedesco del Real Madrid , nel corso del podcast con suo fratello, si è schierato decisamente contro la vittoria del calciatore argentino facendo i nomi di chi, a suo modo di vedere, avrebbe meritato maggiormente il prestigioso riconoscimento di France Football.

IMMERITATO - "Il Pallone d'oro a Messi è assolutamente non meritato", ha sentenziato Kroos. "Non c'è dubbio che Messi, con Cristiano Ronaldo, sia stato il giocatore dell'ultimo decennio, ma quest'anno avrebbero dovuto esserci altri prima di lui per questo trofeo". E sui nomi di chi avrebbe meritato, il tedesco non ha dubbi: "Per me, Karim (Benzema) sarebbe stato il numero uno se si stava davvero cercando il miglior giocatore individuale dell'anno scorso, perché posso vedere da vicino che giocatore eccezionale è". E ancora: "Quando vedo quanti gol decisivi ha segnato Cristiano ultimamente - il Manchester United è ancora in Champions League solo grazie a lui - allora, ai miei occhi, Cristiano (Ronaldo) sarebbe dovuto arrivare anche prima di Messi".