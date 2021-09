Kroos e la dedizione… ai suoi scarpini: “Ringrazio chi li produce solo per me”

"Sette o otto anni fa ho iniziato con questi scarpini che sono perfetti per me: sono bianchi, mi piace il bianco, il materiale è perfetto e non ne voglio altri"

GLI SCARPINI - "Gli scarpini e il fatto che non li cambio? La verità è che è qualcosa di un po' speciale, non ho visto un altro giocatore al Real Madrid che si pulisce le scarpe ogni giorno e si prepara così. Con le mie sono un po' speciale perché sono la cosa più importante per me in campo", ha racconato Kroos. "Mi trovo bene solo con quelle, non so perché, forse dipende dal materiale e dal colore. Adesso ogni uno o due mesi cambiano il colore, il materiale. Per molti giocatori non è un problema, danno loro scarpe nuove e ci giocano il giorno dopo. Io sono un po' diverso, devo sentirmi molto molto a mio agio. Sette o otto anni fa ho iniziato con questi scarpini che sono perfetti per me: sono bianchi, mi piace il bianco, il materiale è perfetto e non ne voglio altri. Verdi, rosse... non sono quelle che preferisco. Grazie ad Adidas, che le fa ancora solo per me, mi sento molto a mio agio. Le curo bene, le preparo prima dell'allenamento, le pulisco dopo affinchè siano perfette per il giorno dopo. Non ho visto nessun altro farlo".