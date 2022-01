Kroos e la Supercoppa: “Barcellona? Non guardo le loro gare. Ho altro da fare…”

Il centrocampista tedesco verso il Clasico di Supercoppa di Spagna

Questa sera andrà in scena in Clasico di Supercoppa di Spagna con Real Madrid e Barcellona impegnate nelle semifinali del torneo. Intervenuto in confenrenza stampa, il centrocampista BlancosToni Kroos ha parlato della gara che si giocherà alle 20 italiane a Riyad, in Arabia Saudita.