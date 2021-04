Kroos e la Superlega: “Noi burattini. Sarebbe un buon momento per smettere di giocare”

"Super League? Fosse per noi non parteciperemmo". Le parole del centrocampista del Real Madrid

"Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. Siamo burattini della FIFA e della UEFA", aveva detto Kroos. "Se ci fosse un'unione di giocatori, non giocheremmo una Nations League o una Supercoppa spagnola in Arabia Saudita". "Queste competizioni devono giovare economicamente per tutti. Quando le cose vanno bene dovrebbero rimanere come sono - sostiene il centrocampista del Real Madrid- Insieme alla Champions League, ai Mondiali e alle Euro Cup, i campionati sono un prodotto di prim'ordine. Il divario tra grandi e piccoli club sta purtroppo aumentando. Super League? Fosse per noi non parteciperemmo. Anzi, sarebbe un buon momento per smettere di giocare".