Kroos ha deciso: addio alla Germania dopo l’Europeo

Una scelta che sembra essere stata presa: Toni Kroos dirà addio alla Nazionale tedesca al termine del prossimo Europeo questa estate. Il centrocampista del Real Madrid si concentrerà unicamente sul proprio club salutando la formazione del proprio Paese.

Kroos: addio alla Germania

Secondo quanto si apprende dalla Bild, il centrocampista del Real Madrid e della Germania Toni Kroos si ritirerà dalla Nazionale dopo l’Europeo. Il giocatore ha deciso di laasciare la formazione tedesca per concentrarsi unicamente sul proprio club.

Assente per le sfide di qualificazione al prossimo mondiale 2022, il classe 1990 sembra aver maturato questa decisione. Al momento per il centrocampista un bottino di 101 presenze e 17 reti con la Germania. Statistiche che potranno essere incrementate da qui al prossimo Europeo, ma evidentemente, non oltre.