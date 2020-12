Kroos, il fratello Felix: “Messi non meritava di essere nei top 3 del Fifa The Best”

A Natale siamo tutti più buoni, ma non Felix Kroos che nel corso di Einfach mal Luppen podcast ha avuto modo di tornare sull’assegnazione del Fifa The Best che ha visto tra i tre finalisti Robert Lewandowski, poi nominato vincitore, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Ed è proprio sulla presenza dell’argentino che il minore dei fratelli Kroos ha avuto da ridire: “Lewandowski se lo merita, assolutamente”, ha detto il 29enne, che gioca per l’Eintracht Braunschweig, squadra tedesca di seconda divisione. “Ma, per me, Messi non doveva essere tra i primi tre”. E il motivo è prsto detto: “Non penso che quest’anno abbia fatto bene per meritarlo”.

Come riporta Goal, secono Felix Kroos, Sadio Mané del Liverpool o Kevin De Bruyne sarebbero potuto essere al suo posto.