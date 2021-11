Kroos: “Ora sto bene e col Real Madrid possiamo vincere Liga e Champions”

Parla il centrocampista madrileno

GOL - A proposito della rete messa a segno nell'ultimo turno di campionato: "Mi piace anche segnare, ma non sono in campo per fare quello diciamo. Ho altre cose importanti da offrire alla squadra. Non faccio tanti gol ma mi piace segnare, soprattutto al Bernabeu" .

AMBIZIONE - Il centrocampista ha poi parlato dei traguardi da raggiungere dai Blancos in questa stagione: "In questo club vuoi vincere ogni competizione. Per me, la prima cosa è avere una buona stagione senza infortuni da adesso in poi e se mi sento bene non mi preoccuperò perché i successi arriveranno. Come gruppo ci divertiamo e vogliamo vincere. Posso dire che vogliamo vincere Liga e Champions League ma sappiamo che sarà difficile".