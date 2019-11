Kulusevski e la convocazione in Nazionale: “Me l’ha detto Gagliolo. Io non ci credevo…”

“Avevo dimenticato che era tempo di convocazioni”, parola di Dejan Kulusevski. La stellina che sta incantando la Serie A con la maglia del Parma si è conquistata la chiamata della Nazionale svedese. Una convocazione inattesa e sorprendente, anche per il modo in cui il giocatore è venuto a saperlo.

Parlando a fotbollskanalen.se, il classe 2000 ha raccontato: “Sono rimasto in campo dopo l’allenamento un po’ di più. Ad un certo punto Gagliolo è uscito dallo spogliatoio e ha gridato che ero stato convocato. Ho chiesto per cosa e mi ha risposto in Nazionale. Non ci potevo credere. Allora sono entrato nello spogliatoio e ho controllato il telefono e ho visto che aveva ragione, c’era scritto Kulusevski. Sul momento è stato un po’ uno shock. Una grande emozione. Ero davvero molto felice. Ho chiamato subito la mia famiglia. Non me l’aspettavo. Onestamente pensavo solo a giocare bene per il Parma”. “Cosa mi aspetto dalla Nazionale? Voglio che si qualifichi ai campionati europei. Avere un buon legame con i miei nuovi compagni di squadra, sia per queste partite che per il futuro. Ma per ora voglio solo andare ai campionati europei. Questo è l’obiettivo”.

TRA PARMA E MERCATO – Con la maglia dei ducali, lo svedese si sta mettendo in mostra e sta attirando le attenzioni di molte big: “Sto facendo bene. Ho trovato un club perfetto per me quest’anno, dove posso giocare. Mi sento bene a Parma. Sono molto felice”. “Voci di mercato? Se gioco bene, credo sia normale che si scriva di altri club interessati a me. Ma non ci penso, perché ho un accordo di un anno con il Parma, e quando avrò finito questa stagione mi siederò con il mio agente e la mia famiglia e sceglierò il meglio per me. Non c’è nulla a cui penso ora, solo al Parma”.