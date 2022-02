Kulusevski non dimentica Pirlo: “Un allenatore e un ragazzo fantastico”

Lo svedese pronto per la nuova avventura in Inghilterra ma non dimentica l'ex mister

Redazione ITASportPress

Dejan Kulusevski è pronto ad immergersi nella nuova avventura col Tottenham e come riportato dall'Evening Standard si sofferma sul capitano Spurs Harry Kane ma anche su quanto vissuto di recente con l'ex mister alla Juventus Andrea Pirlo del quale ha solo parole al miele: "Pirlo è un allenatore e un ragazzo fantastico. Parlavo con lui quasi tutti i giorni, mi dava dei consigli su come modellare il corpo e su come passare il pallone senza mostrare agli avversari le mie intenzioni", ha detto lo svedese.

Il giovane calciatore adesso dovrà conquistarsi un posto nel Tottenham dove ha già avuto modo di rapportarsi con i nuovo compagni. Particolare attenzione al capitano Kane che, evidentemente, gli ha fatto una grandissima impressione: "Spero di riuscire ad aiutare Kane a segnare ancora di più in futuro. Lui è incredibile. A colpirmi è stata la sua tecnica, il modo con cui ferma il pallone e taglia il campo grazie ai cambi di gioco effettuati con entrambi i piedi. So che quando ha la palla devo correre, perché sicuramente mi troverà".