Kumbulla non ha dubbi: “Messi meglio di CR7. Dybala l’avversario più tosto”

E’ uno dei giocatori più sorprendenti dell’intera stagione. Marash Kumbulla ha impressionato positivamente gli addetti ai lavori e i tifosi dell’Hellas Verona realizzando prestazioni straordinarie. Il difensore albanese dei gialloblù ha raccontato nel corso di una diretta Instagram alcuni retroscena di questa incredibile annata: “Il mio giorno più bello dal punto di vista calcistico è stato quello della partita in casa con la Juventus. Era il mio compleanno e l’ho festeggiato nel miglior modo possibile vincendo contro la squadra più forte in Italia. Sono stato tutta la notte a leggere commenti e ringraziamenti”.

CONFRONTO – Da difensore, Kumbulla esprime anche il suo giudizio su quale sia l’avversario più difficile tra quelli incontrati sinora: “L’attaccante più forte che ho incontrato è stato Dybala perché è difficilissimo da marcare, è rapido e ha una tecnica incredibile. Se lo trovi in giornata ci puoi fare veramente poco”. Il giocatore dell’Hellas Verona non si sottrae al quesito più complicato: meglio Messi o Cristiano Ronaldo? La sua risposta non ammette repliche: “Da sempre Messi“.