Kvaratskhelia, agente e padre sicuri: “Sta bene a Napoli”

"Col Napoli c'è un rapporto fantastico - ha dichiarato l'agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, intervistato da 'Calcionapoli24' - Non discutiamo il rinnovo perché siamo contenti di quello che abbiamo. Il presidente è una persona fantastica. Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, siamo pronti alla trattativa. Non è quindi questo il momento per pensare a top club stranieri...: "Cosa preferiremmo tra Real o Barçellona? Valuteremo in futuro se Khvicha sarà pronto per quelle squadre".