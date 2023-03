Kvaratskhelia corteggiato da Guti “per il Real Madrid”: arriva la maglia Merengues…

Il georgiano, infatti, ha sempre riconosciuto nell'ex centrocampista madrileno, il suo idolo d'infanzia e il centrocampista spagnolo, anche in vista della sfida contro l'Eintracht Francoforte, ha voluto ricambiare questo affetto. "Spero che i tuoi sogni si avverino. Ti aspettiamo a Madrid", il testo del messaggio consegnato al giocatore del club partenopeo. "Anche io ho un regalo per Guti e glielo invierò", ha replicato il calciatore del Napoli.

In precedenza, proprio l'ex centrocampista aveva sottolineato di essere rimasto contento di aver appreso di essere una persona importante per il georgiano e gli aveva appunto promesso una sua t-shirt in caso di passaggio nel club di Madrid.

Insomma, in un certo senso, con questo gesto pare che Guti stia provando a "corteggiare" Kvaratskhelia per convincerlo a scegliere, in futuro, la squadra madrilena. Staremo a vedere se ci riuscirà oppure no.