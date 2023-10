Kvaratskhelia e il mito Real Madrid: “I miei idoli? Ronaldo e…”

L'esterno georgiano sarà fatalmente, insieme a Victor Osimhen, il sorvegliato speciale per tutto il Real Madrid e già questa, per il numero 77 azzurro, sarà una bella soddisfazione: "Sono cresciuto guardando il Real, ma voglio provare a batterlo. Impossibile non essere felici di vivere una serata così. Il Napoli rispetta tutti ma non ha paura di nessuno - le parole di Kvara, che ha poi svelato i nomi dei propri idoli nella storia delle merengues - Osservavo Guti e Cristiano Ronaldo e cercavo di imitare i loro colpi: mi hanno ispirato".

Kvaratskhelia poi si concentra sul Napoli, tornando alla cavalcata dello scorso anno in Champions, fermatasi ai quarti contro il Milan, e affrontando anche il tema del cambio di allenatore avvenuto in estate, da Spalletti a Garcia: "Il Napoli non si era mai qualificato per i quarti di Champions, è stato un grande traguardo, ma ora sogniamo di superarlo. Il Pallone d'oro? Sogno di vincerlo, un giorno, come tutti. Voglio ringraziare Spalletti, che ha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale, non avrò mai abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine. Garcia è un grande allenatore, stiamo migliorando a poco a poco e stiamo apprendendo le sue idee tattiche. Sono sicuro che arriveremo presto alla nostra versione migliore".