Kvaratskhelia: “Napoli, non scelgo tra scudetto e Champions. Dico entrambi”

Il georgiano grande trascinato del club partenopeo in questo avvio di stagione.

Intervista esclusiva per Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, al Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati ma a spiccare sono le parole di grande ambizione per la stagione da poco iniziata dove il classe 2001 non si pone limiti.