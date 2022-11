Kvaratskhelia, rubata e poi ritrovata la sua auto

L'esterno del Napoli e della nazionale georgiana Khvicha Kvaratskhelia è stato vittima di una azione perpetrata da alcuni criminali. Al calciatore è stata rubata l'auto una Mini Countryman che era posteggiata nel giardino di casa. Per il georgiano nessuna conseguenza, anche perché probabilmente è successo in nottata mentre lui era a letto e dormiva. Stamane si è allenato regolarmente in quel di Castel Volturno. Il grande colpo di mercato del Napoli, acquistato per 10 milioni e che adesso ne vale circa 100, ha realizzato in questa stagione 8 gol fornendo 10 assist in 17 partite. In serata si è appreso che l'auto è stata ritrovata e riconsegnata al calciatore del Napoli. Il mezzo è stato rinvenuto da agenti di Polizia nella zona di Aversa. Lo riferisce Tele Club Italia