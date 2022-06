La Bugatti Veyron di Cristiano Ronaldo finisce sul muro

La Bugatti Veyron di Cristiano Ronaldo è finita contro il muro di un capannone riportando ingenti danni. E' successo oggi a Maiorca ma per fortuna il calciatore non era a bordo visto che alla guida vi era un suo dipendente. Il calciatore portoghese è in vacanza con la sua famiglia. La polizia ritiene che l'autista abbia perso il controllo. La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, è una delle lussuose auto sportive dell'attaccante del Manchester United dal valore di 2,1 milioni di euro. Al momento sono ignare le cause di questo urto. Secondo i testimoni presenti sul luogo dell'incidente e fonti della polizia, l'autista ha perso il controllo totale dell'auto.Fortunatamente gli occupanti del mezzo sono usciti illesi e hanno denunciato quanto accaduto alla Guardia Civile e alla Polizia Locale di Bunyola. Infine, secondo gli stessi agenti di polizia, il conducente dell'auto sportiva ha firmato un accordo amichevole per l'incidente. Ronaldo possiede diverse auto di lusso, tra cui la Bugatti Centodeci, del valore di 8 milioni di euro.