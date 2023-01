La carta Cristiano Ronaldo esiste: ci sono le foto e il testo

La carta Cristiano Ronaldo , quel famoso documento creato con la Juventus e mai firmato dal portoghese, esiste e in queste ore è stato anche reso pubblico. A mostrarlo, il Corriere della Sera che ha pubblicato il documento firmato dall'ex d.s. Fabio Paratici che è stato ritrovato dalla Guardia di Finanza nello studio dell’avvocato Federico Restano, a Torino, il 23 marzo 2022

Questo anche il testo: "Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (“Scrittura integrativa”). Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti, ci impegniamo altresì a consegnarvi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali “Altre Scritture” a oggi non disponibili, e la Scrittura integrativa debitamente sottoscritta".

Il documento farebbe riferimento ad un accordo per il pagamento posticipato di 19,6 milioni di euro come debito residuo che la Juve aveva maturato con il portoghese prima del suo trasferimento al Manchester United. Tale somma di denaro, secondo gli inquirenti, non sarebbe mai stata iscritto a bilancio.