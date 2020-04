La Casa di Carta con Vidal (e altri) protagonista, l’attore è sicuro: “Starebbe bene nella nostra banda…”

In queste settimane di quarantena in casa, sicuramente hanno avuto grande successo le serie tv. In modo particolare ultimamente La Casa di Carta ha riscosso grande approvazione. I vari attori con le maschere che hanno rapinato la Banca di Spagna si sono curiosamente dedicati ad un’intervista per Mundo Deportivo. In modo particolare Darko Peric, alias Helsinki, ha voluto fare un parallelo col mondo del pallone ipotizzando alcuni giocatori in alcuni ruoli.

NELLA BANDA – Dato che si parlare di una serie tv spagnola, perché non ipotizzare calciatori che militano ne La Liga come protagonisti. E allora ecco che Vidal e Messi – ma anche altri -, potrebbero far parte del cast: “Vidal sembra un punk, nella nostra banda ci starebbe bene. Messi potrebbe essere Il Professore, mentre vedo bene Griezmann nei panni di Denver e Luis Suarez in quelli di Tokyo. E Rakitic, che è un mio amico, potrebbe fare Berlino“.