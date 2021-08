La curiosa cena del Manchester United: dalle bistecche al budino di Bruno Fernandes…

La curiosità svelata dal Mirror su una cena di squadra in casa Red Devils

Antipasti, bistecche, panini e persino un bel dessert. Il Manchester United ha deciso di fare un piccolo strappo alla rigida alimentazione in preparazione della nuova stagione. Impegnati a Fife, in Scozia, per le fasi di pre campionato, i Red Devils hanno deciso di optare per una cena di squadra in un ristorante di Dundee chiamato Forgans, che si trova in Brook Street.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sui social sarebbe circolato il menù della squadra. A riportarlo, con tanto di commenti, è il Mirror che spiega come i giocatori abbiano tranquillamente pasteggiato senza particolari rinunce. Dagli antipasti ai dolci. In modo particolare, il tabloid inglese sottolinea come David de Gea, Mason Greenwood e Bruno Fernandes abbiamo scelto una bistecca come piatto principale. Qualcuno, invece, ha optato anche per un ampio antipasto o semplicemente del pane come nel caso del finalista di Euro 2020 Luke Shaw che si è fatto portare del "pane semplice" prima di un cheeseburger con patatine fritte.