La debacle del Portogallo nei numeri di Cristiano Ronaldo: nessun tiro in porta contro la Serbia

Si tratta di un record negativo per CR7 che mai prima della gara con la Serbia non aveva mai calciato in rete in un match di qualificazione al Mondiale

Redazione ITASportPress

Le prime pagine dei quotidiani in Portogallo non perdonano la formazione di Fernando Santos che contro la Serbia ha perso e si vede ora costretta a passare dai playoff per sperare nella qualificazione al Mondiale in Qatar. Una serata opaca per Cristiano Ronaldo e compagni sottolineata anche dal record, negativo, proprio del cinque volte Pallone d'Oro.

Infatti, come spiegato dall'account di statistiche Squawka Football, la sconfitta rimediata dai lusitani va a braccetto con la serata negativa del numero 7 che, per la prima volta in una sfida di qualificazione al Mondiale, non è stato in grado di calciare neppure una volta in porta. Un dato che sottolinea la giornataccia dell'attaccante e di tutta la formazione portoghese battuta per 2-1 e costretta dunque al secondo posto nel girone.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, infatti, è rimasto fermo a 17 punti in classifica mentre la Serbia è andata in testa a 20 lunghezze.