La denuncia della Rapinoe: “La FIFA ci manca di rispetto. Serve uguaglianza”

Il calcio femminile non ci sta. Megan Rapinoe, calciatrice statunitense campionessa del mondo 2019 è sicuramente il simbolo del movimento calcistico femminile mondiale. Dopo la vittoria della coppa del mondo la giocatrice fece un discorso molto toccante riguardo all’uguaglianza. Un tema riproposto anche durante un’intervista al quotidiano spagnolo Marca.

RISPETTO – Tra i tanti temi trattati, la giocatrice ha denunciato una mancanza di rispetto della FIFA nei confronti del movimento femminile: “La FIFA? Non sentiamo di avere lo stesso rispetto che hanno gli uomini da parte della FIFA. È ora di fare un passo in avanti verso l’uguaglianza. Abbiamo dimostrato di poter offrire un bello spettacolo, ora è il momenti che le istituzioni facciano qualcosa per noi”.