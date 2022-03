La ‘denuncia’ di Aguero: “In Inghilterra tutti in tv tifano Manchester United”

Il racconto dell'ex giocatore argentino

Redazione ITASportPress

Si è ritirato dal mondo del calcio ormai da qualche mese, ma il pallone e tutto ciò che concerne i principali campionati in Europa è ancora suo pane quotidiano. Sergio Aguero non smette di seguire le sue squadre e anche le ex. In modo particolare il Manchester City ed in generale la Premier League. Ecco perché hanno destato curiosità le sue parole nel corso di una diretta streaming sul proprio canale Twitch. Il Kun ha "denunciato" una massiccia presenza tra i media - giornalisti e non solo - di tifosi... del Manchester United.

TIFANO UNITED! - "Ragazzi, voi non ne avete idea...", ha esordito Aguero facendo riferimento a quanto tifosi dello United sono presenti tra i giornalisti e opinioni della Premier League mentre osservava la sua rete decisiva per il titolo del City contro il QPR nel 2012. "Voi non sapete come vanno le cose in Inghilterra! In Inghilterra tutti i giornalisti, tutte le reti televisive, tutti, sono tifosi del Manchester United. Non scherzo, davvero tutti!".

E in effetti, come sottolineato anche dal Daily Mail, molti ex calciatori e ora opinionisti tv sono di fede Red Devils. Alcuni nomi in particolare quelli di Gary Neville e Rio Ferdinand, ma anche Paul Scholes e Roy Keane. Per la sponda Citizens il solo Micah Richards.