La Fifa apre un’inchiesta contro l’Ecuador: accolto il ricorso del Cile

Il comunicato ufficiale della Fifa

La Federcalcio cilena aveva precedentemente denunciato alla Fifa l'utilizzo da parte dell'Ecuador del giocatore Byron David Castillo Segura durante le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo il Cile, Castillo avrebbe presentato un falso certificato di nascita: non solo sarebbe nato in un’altra data, ma sarebbe anche nato in Colombia e non in Ecuador.