La Fifa in aiuto dei club più deboli, pronti 2.5 miliardi

Tutti i club stanno risentendo di questa crisi sanitaria ed economica. Oltre ad esserci parecchi giocatori contagiati, i club non possono contare sulle consuete entrare derivanti dai diritti TV o anche dai semplici biglietti per le partite. Proprio per questo molti club hanno dovuto ricorrere al taglio degli stipendi per contenere le perdite. Se la crisi ha profondamente colpito club ricchi come Real, Barcellona, Bayern e Juventus, l’impatto sulle società più piccole può essere ancora più devastante.

FIFA – Per questo motivo la Fifa starebbe studiando un piano economico per venire in aiuto dei club più piccoli. Si tratta di un fondo d’urgenza di circa 2.5 miliardi di euro. Tutti soldi che verrebbero spesi per arginare le perdite di società gravemente in difficoltà. Un aiuto importante quello che arriva dal massimo organo calcistico per preservare la natura di alcuni piccoli club investiti e danneggiati dalla pandemia. A riportarlo è TMW.