La forza di Arianna: “Vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa”

Parla dopo la scomparsa del marito, la moglie di Sinisa Mhajlovic. Arianna: La mia forza? È quella di non mollare mai, andare avanti. Il mio messaggio che vorrei trasmettere a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa". Lo ha detto Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa, ritirando il Premio 'Aldo Biscardi' in suo onore come 'personaggio dell'anno' nella cerimonia in scena al Salone d'Onore del Coni.