La Guinea cerca un CT: tra i candidati c’è anche Ranieri

Claudio Ranieri potrebbe tornare presto ad allenare. Il tecnico romano è rimasto fermo dopo la breve parentesi da traghettatore della Roma dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la Guinea avrebbe pensato a lui per rimpiazzare il Commissario Tecnico uscente, Paul Put. Il belga paga l’eliminazione agli ottavi di Coppa d’Africa contro l’Algeria. L’allenatore italiano è tra i più graditi, ma non è l’unico profilo preso in considerazione. Infatti, la Guinea avrebbe pensato anche a Daniel Bréard, Denis Lavagne, Didier Six, Paulo Duarte e Florent Ibenge. La scelta dovrebbe avvenire a breve.