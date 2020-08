La Juventus celebra Cristiano Ronaldo: MVP dell’anno secondo i tifosi

La Juventus celebra Cristiano Ronaldo e lo fa con un riconoscimento particolare arrivato dopo la votazione dei propri fan. Il portoghese è stato eletto come MVP dell’anno dai sostenitori della Vecchia Signora. Come si vede sul sito della società e nei profili social, CR7 ha trionfato davanti ai compagni.

Cristiano Ronaldo: MVP indiscusso

“Per i suoi gol, la sua classe, la sua freddezza, la sua leadership, il suo essere fuoriclasse assoluto, CR7 è risultato il giocatore più votato dai tifosi bianconeri, durante tutto l’arco dell’anno. A Cristiano va dunque il premio di MVP of The Year powered by eFootball PES 2021. Congratulazioni, campionissimo”, queste le motivazioni, visibili sul sito ufficiale della Juventus, che hanno portato i sostenitori bianconeri a votare Cristiano Ronaldo in questa stagione.

Nel sito viene anche ricordato il gol del portoghese a Marassi contro la Sampdoria, quando l’attaccante era riuscito con un salto impressionante a battere di testa il portiere rivale. Sicuramente un gesto che ha contribuito a questo premio speciale.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE