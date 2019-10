La Juventus guarda avanti: sprint per un talento argentino

Forte del primato in classifica appena riconquistato e di un girone di Champions League che sembra già essersi messo in discesa, la Juventus guarda al futuro prossimo con serenità e si concentra già sulle prossime sessioni di mercato.

Sì, perché il ds Fabio Paratici ha già annunciato che non ci saranno interventi a gennaio, almeno in entrata. Meglio guardare avanti e concentrarsi su colpi di prospettiva per anticipare la concorrenza, come sarebbe quello per Matias Soulé.

Il fantasista argentino classe 2003 del Velez Sarsfield avrebbe già deciso di trasferirsi in Europa, nonostante la giovanissima età e secondo il quotidiano Olè la Juventus è in ballottaggio con il Monaco, ma in leggero vantaggio.

Il giocatore viene segnalato in questi giorni a Barcellona, ma solo come tappa di trasferimento: a meno che la notizia non arrivi alla società blaugrana…