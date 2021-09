La maglia la decidono i tifosi: ecco dove si può

La piattaforma Socios, un'app internazionale che riunisce tifosi di società, dà la parola ai sostenitori

In Italia ci sono tifosi che possono scegliere la trama del tessuto che comporrà la maglia della squadra di calcio. Oltre all'Inter, recentemente era successo a quelli del Novara calcio con un sondaggio tramite la piattaforma Socios, un'app internazionale che riunisce tifosi di società come Juventus, Milan, Barcellona, Paris Saint Germain e Manchester City. Socios promuove una nuova forma di affiliazione, basata sulla possibilità dei sostenitori iscritti di incidere su alcune decisioni prese dalla squadra che amano. Una di queste, appunto, riguarda il disegno della maglia da gioco. I tifosi del Novara hanno potuto scegliere tra cinque textures, cioè le tipologie di trama poi però il progetto è sfumato visto che il club piemontese non è stato ammesso al campionato di Serie C. In Spagna anche il Valencia CF e Socios.com hanno dato ai tifosi la libertà di scelta per la nuova maglia. Insieme al suo Main Partner, il club ha dato la parola ai tifosi di scegliere il design della maglia che verrà indossata al debutto di Copa del Rey. Il Valencia CF diventerà così il primo club al mondo a permettere ai propri tifosi di scegliere il disegno e il messaggio che i giocatori indosseranno sulla parte anteriore della divisa. La squadra farà debuttare il nuovo design nella gara del primo turno della Copa del Rey, che si giocherà in una partita unica il 1° dicembre.