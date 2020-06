La notte brava di Sneijder: “Nel 2010 festeggiai fino alle 6 e il giorno dopo feci gol in Champions”

La carriera di Wesley Sneijder è stata sicuramente vincente. Con l’Inter allenata da Mourinho l’olandese ha vinto tutto e nello stesso anno è andato ad un passo dalla vittoria del Mondiale in Sudafrica. Per Sneijder il 2010 è stato sicuramente un anno da ricordare e non solo per i trofei.

La notte brava di Sneijder

In quello stesso anno l’ex centrocampista fece uno strappo alle regole partecipando ad un party esclusivo insieme alla moglie: “Una volta io e mia moglie abbiamo partecipato ad un party per uno spettacolo di Armani, c’erano George Clooney, Megan Fox e alcune star di Bollywood. Siamo tornati a casa alle 6 del mattino e il giorno dopo ho segnato un gol e fatto un assist contro il Werder Brema in Champions League. Dopo che ho visto che era possibile farlo, non ho avuto paura di ripeterlo!”. A riportarlo è FcInterNews