La notte di Messi: tripletta alla Bolivia, Pelé battuto e lacrime nell’intervista

La Pulce diventa con 79 reti il miglior marcatore sudamericano della storia battendo O'Rey, fermo a 77

Con una tripletta di Lionel Messi l' Argentina batte 3-0 la Bolivia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Con il tris siglato, la stella del Paris Saint-Germain batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé. Il 10 dell'Albiceleste ha segnato al 14', al 64' e all'88 davanti ai 25.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19. Con questi gol, La Pulce si porta a quota 79 reti contro le 77 di Pelé .

Una serata magica, quella vissuta da Messi che lo vede protagonista in campo e fuori. Oltre alla tripletta decisiva e alla vittoria importante, ecco il record che gli permette di superare Pelé ma anche tanta emozione, quella mostrata successivamente nelle interviste post gara. Durante l'intervista rapida dopo il triplice fischio, Messi ha ringraziato le persone che sono venute allo stadio e che hanno potuto festeggiare la vittoria in Copa America: "Era un qualcosa che avevo sempre sognato. Finalmente abbiamo vinto l'America's Cup dopo tante aspettative. Non c'è posto migliore di questo per celebrare iltrofeo. Mia madre e i miei fratelli sono qui, hanno sentito tutta questa emozione con me ma adesso festeggiano. Sono contento", le parole de La Pulce visibilmente emozionata.