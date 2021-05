La nuova casa di Cristiano Ronaldo è la più costosa di tutto il Portogallo

Qualche giorno di relax per CR7 nella sua nuova abitazione

Redazione ITASportPress

Ancora qualche giorno di pausa, poi, Cristiano Ronaldo prenderà parte all'Europeo col suo Portogallo. L'asso della Juventus si è recato in patria per trascorrere qualche giorno di relax prima del grande appuntamento per le Nazionali e lo ha fatto nella sua splendida, nuova dimora. Come scrive Fanpage.it, infatti, CR7 e la sua compagna Georgina sono andati in terra lusitana dove hanno inaugurato la loro nuova casa in quel di Lisbona. Si tratta di un attico in centro delvalore di 7,3 milioni di euro: la casa più costosa di tutto il Portogallo.

Da quanto si apprende, l'abitazione si trova in centro, di fronte al Parco Eduardo VII. Si tratta di uno dei 14 appartamenti situato all'ultimo dei venti piani che compongono il lussuoso edificio scelto da CR7. La casa di Cristiano Ronaldo è stata realizzata da ben cinque designer che hanno curato ogni dettaglio, rigorosamente sotto l'attenta supervisione del portoghese e di Georgina Rodriguez. La dimora vede un letto matrimoniale per il cui trasporto è stato necessario l'intervento di una gru. Presente una super terrazza, in cui vi si trova anche una piscina scoperta che domina su tutta la città.

La casa dispone di un'enorme sala da pranzo, un soggiorno, una palestra attrezzata con ogni macchinario possibile, un cinema, una sala giochi e una biblioteca, mentre il bagno ospita una vasca idromassaggio con vista sulla città. Per non farsi mancare nulla, il soffitto vede la presenza di tante finestre per rendere la dimora super illuminata.

Il nuovo acquisto di Cristiano Ronaldo, che come detto dovrebbe essere del valore di 7.3 milioni di euro, non dovrebbe aver nulla a che vedere con le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla Juventus, ma si tratterebbe solo di un "normale" acquisto immobiliare.