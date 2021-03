La nuova vita di Agger: da calciatore del Liverpool all’imprenditoria nei sistemi fognari e la passione per i tatuaggi

Anni trionfali da calciatore nel suo passato. Riparazione impianti fognari e tatuaggi nel suo presente. Daniel Agger torna a far parlare di sé e lo fa a seguito delle notizie delle scorse settimane che lo volevano arrestato a Mosca a seguito di una manifestazione non autorizzata. La notizia si era rivelata essere solo un malinteso con un uomo che si era spacciato per l’ex difensore del Liverpool. A seguito di quei rumors, però, in tanti si sono chiesti cosa stia facendo davvero l’ex giocatore dopo il suo ritiro dal mondo del calcio.

La nuova vita di Agger

Per dare una risposta alla domanda basta fare un salto sul suo profilo social su Instagram, nel quale Agger non nasconde certo le sue attività. L’ex difensore del Liverpool, con un passato glorioso anche nella Nazionale danese, ha cambiato decisamente vita. Come spiegano diversi media importanti come il Daily Star e Sport24, il classe 1986, dopo il ritiro avvenuto nel 2016 ha aperto un’azienda che si occupa di riparazione di sistemi fognari la Klo Agger. Sul sito dell’impresa – per la precisione avviata quando ancora era calciatore con un investimento di circa 450 mila sterline – è possibile capire meglio di cosa si occupi l’attività: dalla riparazione di emergenza delle acque reflue, al trattamento delle stesse acque e al lavaggio industriale, fino alla protezione dai topi e problemi di scarico intasati.

Ma non è tutto. Infatti, Agger ha voluto dare seguito anche ad una sua grande passione: i tatuaggi. A tutti gli effetti, infatti, l’ex Liverpool ha imparato il mestiere del tatuatore e più volte si è anche mostrato all’opera sui social. Un hobby diventato un “secondo lavoro” e che sottolinea il grande impegno del danese in ambito lavorativo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.